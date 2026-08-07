Slušaj vest

Tokom avgusta Sremska Mitrovica biće domaćin četiri velike manifestacije koje su tokom godina prevazišle lokalne okvire i postale prepoznatljivi događaji na turističkoj i kulturnoj mapi Srbije. Sportski spektakl, međunarodni festival folklora, veliki muzički festival i jedna od najvećih vinskih manifestacija u zemlji očekuju desetine hiljada posetilaca tokom gotovo čitavog meseca.

Prvi veliki događaj biće održan 8. avgusta, kada će ulicama grada proći učesnici prvog humanitarnog noćnog polumaratona "Sirmijum 21/7". Organizatori očekuju više od 500 trkača iz Srbije i regiona, dok će centralne gradske ulice na nekoliko sati biti pretvorene u atletsku stazu. Manifestacija ima i humanitarni karakter, jer je posvećena podršci osobama koje žive sa retkim bolestima.

Već od 11. do 14. avgusta Sremska Mitrovica ponovo postaje mesto susreta kultura sa četiri kontinenta. Srem Folk Fest, koji se ove godine održava 22. put, tokom više od dve decenije izrastao je u najznačajniju i najposećeniju gradsku manifestaciju i jedan od brendova Sremske Mitrovice. Festival će ove godine okupiti 18 folklornih ansambala iz 12 zemalja, a organizatori očekuju oko 6.000 posetilaca tokom četiri festivalske večeri.

Foto: Kurir/D.Š.

Posebnu vrednost festivalu daje činjenica da se održava na jedinstvenoj sceni među ostacima antičkog Sirmijuma, uz svakodnevne defilee učesnika kroz centar grada. Festival nosi oznaku „Najbolje iz Vojvodine“ i održava se pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica, u saradnji sa CIOFF-om i Nacionalnom komisijom za saradnju sa UNESCO-om.

Treći veliki događaj biće Art Front Festival, koji će 21. i 22. avgusta četvrti put okupiti neka od najpoznatijih imena regionalne muzičke scene. Festival je za kratko vreme postao jedan od najznačajnijih alternativnih muzičkih događaja u Srbiji, prepoznatljiv po spoju vrhunskih koncerata, umetničkih programa, lokalne gastronomije i jedinstvene festivalske atmosfere. Ovogodišnji program predvode Zoster, Vojko V, Coby i Who See, uz brojne prateće sadržaje.

Foto: Kurir/D.Š.

Završnica avgusta rezervisana je za Vinski park, manifestaciju koja je tokom prethodnih godina izrasla u jedan od najvećih vinskih festivala na otvorenom u Srbiji. Poslednje subote u avgustu Gradski park postaje mesto okupljanja vinara iz Srbije i regiona, uz degustacije, gastronomske specijalitete, radionice i kulturno-zabavni program. Manifestacija svake godine privlači nekoliko hiljada posetilaca i predstavlja jednu od najvažnijih turističkih priredbi grada.