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Niš će do jeseni dobiti oko 1.100 novih uličnih korpi, dok je tokom ove godine planirana i ugradnja 68 podzemnih kontejnera, najavio je savetnik direktora JKP "Mediana" Ivan Mihajlović.

Prema njegovim rečima, na ulicama grada trenutno se nalazi oko 1.700 korpi za sitan otpad, a novom nabavkom njihov broj biće znatno povećan.

- Nove korpe postavićemo na svim mestima i kritičnim tačkama na koje su nam ukazali građani, ali i naši zaposleni - rekao je Mihajlović za Niš TV.

Mihajlović je istakao da podzemni kontejneri predstavljaju bolje ekološko rešenje jer ne cure, smanjuju širenje neprijatnih mirisa i imaju otvore prilagođene odlaganju komunalnog otpada.

Zbog širenja ove mreže, "Mediana" će do kraja godine dobiti i dva velika kamiona namenjena pražnjenju podzemnih kontejnera.

Kurir.rs/B92/Niš TV

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