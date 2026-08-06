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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 47 intervencija na terenu, od kojih 30 tokom dana i 17 u noćnim satima.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 48 pregleda odraslih osoba, od čega 10 tokom dana i 38 tokom noći, dok je na pedijatriji pregledano 22 dece i adolescenata. Na javnom mestu bilo je ukupno osam intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa temperaturom, visokim krvnim pritiskom, srčanim i neurološkim problemima. Tokom noći pretežno su dolazili pacijenti sa nesvesticom, oboleli od karcinoma i oni sa srčanim tegobama - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.