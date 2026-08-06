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Loznica će od večeras biti u znaku dvodnevnog Međunarodnog festivala folklora "Miodrag Miša Spernjak", koji organizuje Kulturno-umetničko društvo "Karadžić". Na devetom izdanju festivala, pored domaćina, nastupiće i folklorni ansambli sa tri kontinenta – Severne Amerike, Azije i Evrope.

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Foto: Kurir/T.Ilić

Pred Lozničanima će na bini postavljenoj na šetalištu, ispred Vukovog doma kulture, nastupiti igrači iz Južne Koreje, Bugarske, SAD i Severne Makedonije. Pre nego što počne program, biće održan defile učesnika centralnim lozničkim ulicama od 19 časova, dok su nastupi obe festivalske večeri zakazani za 20 časova.

Na ovom festivalu su prethodnih godina učestvovali ansambli iz Rusije, Argentine, Francuske, takozvanog „severnog Kipra“ (Republika Kipar), Bolivije, Gruzije, BiH, Meksika, Perua, Litvanije i Grčke, pa publika svakog avgusta ima priliku da upozna različite koreografije, narodne nošnje i tradicije iz različitih delova sveta.

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Foto: Kurir/T.Ilić

Festival je posvećen Miši Spernjaku, dugogodišnjem istaknutom članu KUD "Karadžić", koreografu, igraču i rukovodiocu folklornog ansambla, a održava se pod pokroviteljstvom Grada Loznice i Turističke organizacije grada.

Kurir.rs

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