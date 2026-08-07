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Univerzitetski klinički centar Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u subotu 8. avgusta 2026.godine, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda u periodu od 8 do 17 sati.

Svi zainteresovani, po potrebi, moći će da obave: oftalmološke preglede, ginekološke preglede sa ultrazvukom i preglede neurologa uključujući i dopler krvnih sudova, ukoliko lekar utvrdi da za to postoji indikacija.

Neurološki pregledi ovaljaće se u prostorijama Centra za internističku onkologiju, dok će oftalmološki i ginekološki pregledi biti realizovani u renoviranom polikliničkom delu, na prizemlju UKC Kragujevac, kod Urgentnog centra.

U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja, zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.

Ministvarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.

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