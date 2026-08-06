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Dim koji se nakon požara na Regionalnoj deponiji "Srem–Mačva" zadržao nad pojedinim delovima Sremske Mitrovice zabrinuo je građane, a Zavod za javno zdravlje objavio je prve rezultate merenja kvaliteta vazduha i preporuke za stanovništvo.

Direktor Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica Petar Samardžić izjavio je da u periodu od 5. avgusta u 8 časova do 6. avgusta u 8 časova nije zabeleženo prekoračenje dozvoljenih vrednosti praćenih zagađujućih materija.

Foto: Kurir/D.D

Prema njegovim rečima, kvalitet vazduha bio je dobar kada su u pitanju čađ, sumpor-dioksid i azot-dioksid, dok je zbog koncentracije PM čestica ocenjen kao umereno dobar.

– Za navedeni period nema parametara koji su izvan dozvoljenih granica – rekao je Samardžić.

PM10 čestice ispod propisane granice

Milka Burlica, diplomirani inženjer zaštite životne sredine i šef Odseka za zaštitu životne sredine, navela je da je koncentracija PM10 čestica iznosila 31 mikrogram po kubnom metru.

Granična vrednost za PM10 čestice iznosi 50 mikrograma po kubnom metru, što znači da izmerena vrednost nije prekoračila dozvoljenu granicu.

Kako je objasnila, kvalitet vazduha razvrstava se u šest kategorija, a ukupnu ocenu određuje zagađujuća materija sa najnepovoljnijom izmerenom vrednošću. Zbog PM čestica vazduh je svrstan u kategoriju umereno dobrog.

Dim ostao pri tlu zbog visokih temperatura i odsustva vetra

Samardžić je naveo da se dim i zagađujuće materije zadržavaju u nižim slojevima vazduha zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Visoka temperatura, nizak vazdušni pritisak i odsustvo vetra doveli su do temperaturne inverzije, zbog koje se vazduh slabije meša, a dim ostaje bliže tlu.

Foto: Kurir/D.D

Prema njegovoj proceni, pojava slabijeg vetra trebalo bi da doprinese postepenom raspršivanju dima i poboljšanju stanja tokom dana.

Trudnicama, deci i hroničnim bolesnicima savetovan oprez

Iako dozvoljene vrednosti nisu prekoračene, iz Zavoda savetuju građanima da bez potrebe ne borave duže vreme na otvorenom dok su dim i neprijatan miris prisutni.

Poseban oprez preporučuje se:

– deci i trudnicama;

– starijim osobama;

– osobama sa bolestima pluća;

– kardiovaskularnim bolesnicima.

Građanima je preporučeno i da ograniče korišćenje klima-uređaja koji uvlače spoljašnji vazduh.

Ukoliko se pojave kašalj, otežano disanje, gušenje, peckanje očiju ili pogoršanje zdravstvenog stanja, potrebno je odmah se obratiti zdravstvenoj službi.

Merenja će biti nastavljena

Zavod za javno zdravlje, po nalogu Grada Sremska Mitrovica, kontinuirano prati kvalitet vazduha na tri merna mesta.

Rezultati 24-časovnog monitoringa biće narednih dana objavljivani na internet stranicama Zavoda i Grada Sremska Mitrovica.

Foto: Kurir/D.Š.

Podaci sa automatske merne stanice mogu se pratiti i u realnom vremenu preko zvaničnog portala Agencije za zaštitu životne sredine.

Iz Zavoda su apelovali na građane da prate zvanična merenja, a ne podatke iz mobilnih aplikacija, jer oni ne moraju poticati sa validnih mernih mesta za područje Sremske Mitrovice.

Podsetimo, požar na Regionalnoj deponiji izbio je u sredu u večernjim časovima. Vatra je stavljena pod kontrolu, ali su dim i neprijatan miris tokom noći i jutra bili primetni u više delova grada.