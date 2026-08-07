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Veliki broj Vranjanaca odazvao se akciji dobrovoljnog davanja krvi koju je Crveni krst Vranje organizovao u četvrtak u Galeriji Narodnog univerziteta. Ni visoke temperature i tropske vrućine nisu sprečile humane građane da izdvoje vreme i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.

Među davaocima su bili žene i muškarci svih generacija, a akcija je još jednom pokazala značaj dobrovoljnog davanja krvi, posebno tokom letnjih meseci kada su zalihe često smanjene.

Doktor Andrija Stevanović iz Zavoda za transfuziju krvi Niš kaže da trenutno postoji blagi deficit pojedinih krvnih grupa.

– Letnji su meseci, malo su nam zalihe smanjene, ali su stabilne. Imamo jedinice svih krvnih grupa na stanju, samo što su zalihe malo smanjene. Apelovao bih na ljude da se pridruže našim akcijama kako bismo očuvali te zalihe i da ne bi bilo problema u snabdevanju bolnica i Kliničkog centra Niš – rekao je dr Stevanović.

1/7 Vidi galeriju Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Vranju Foto: Kurir/T.S

Kako je objasnio, davaoci tokom velikih vrućina treba da obrate pažnju na dovoljan unos tečnosti, ali i da se pre dolaska na akciju dobro naspavaju i lagano doručkuju.

– Nakon davanja krvi preporučuje se malo veći unos vode, a to je svakako zbog vrućina generalno preporučljivo – naveo je Stevanović.

Jedan od učesnika akcije poručio je da je humanost najvažnija jer je krv "tečnost koja život znači".

Među davaocima bila je i jedna Vranjanka koja je krv dala deveti put.

– Uvek sam spremna da se odazovem akciji i da pomognem onima kojima je to potrebno – rekla je ona.