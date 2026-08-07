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U prijatnoj i opuštenoj atmosferi kruševačkog Zabavnog parka "Šarengrad" održana je radionica "Na kafi sa patronažnom sestrom", namenjena trudnicama i budućim majkama.

Foto: Kurir/Ž.M.

Tokom druženja, patronažne sestre Doma zdravlja Kruševac razgovarale su sa budućim roditeljima i pružile im korisne savete o značaju dojenja, pravilnoj ishrani novorođenčadi, kao i o brojnim pitanjima koja se javljaju tokom prvih dana roditeljstva.

Foto: Kurir/Ž.M.

Radionica je bila prilika da buduće majke iz prve ruke dobiju odgovore na nedoumice i savete stručnjaka koji će im pomoći u pripremi za dolazak bebe.

Foto: Kurir/Ž.M.

Organizatori – Turistička organizacija grada Kruševca i Dom zdravlja Kruševac – zahvalili su se svim učesnicima koji su podržali ovu inicijativu, čiji je cilj promocija zdravih početaka, podrška majkama i jačanje brige o porodici.