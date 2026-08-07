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Dom zdravlja Niš je u okviru akcije "Otvorena vrata", za subotu 8. avgust u centralnom objektu u periodu od 07.00 do 14.00 časova, pripremio paket preventivnih i skrining pregleda za građane.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene starosne dobi od 25-64 godine da urade skrining na rano otkrivanje karcinoma grlića materice – PAPA test, navodi se u saopštenju na internet stranici Doma zdravlja.

Uzimanje brisa radiće se na I spratu, ordinacija br. 55, u prostoru Službe za zdravstvenu zaštitu žena u centralnom objektu Doma zdravlja Niš

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih će raditi i skrining preglede na rano otkrivanje karcinoma debelog creva, rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti (merenje krvnog pritiska), rano otkrivanje dijabetesa, rano otkrivanje depresije i rano otkrivanje karcinoma pluća.

Služba za polivalentnu patronažu poziva žene da prisustvuju obuci za samopregled dojke.

Služba za radiološku dijagnostiku poziva žene starosne dobi od 50-69 godina da se odazovu skriningu na karcinom dojke i obave mamografiju, kao i osobe starosti 50–74 godine koje imaju pušački staž od 30 godina da urade skrining na karcinom pluća uz pomoć savremene low-dose CT tehnologije.

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju obavljaće određivanje koštane gustine – denzitometrija.

Dom zdravlja Niš pozvao je sve zainteresovane građane da u subotu iskoriste priliku i za besplatan preventivni pregled kod specijaliste dermatovenerologije.

Akcija će biti organizovana u periodu od 07.00 do 13.30 časova na V spratu Centralnog objekta Doma zdravlja Niš, a pregledi će se obavljati bez uputa i bez prethodnog zakazivanja.

U okviru akcije građanima će biti omogućen dermoskopski pregled kože i mladeža, procena postojećih promena na koži, kao i savetovanje o pravilnoj nezi kože i zaštiti od štetnog uticaja sunčevog zračenja.