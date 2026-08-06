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Apokaliptične scene zabeležene su u Južnom Banatu usled velikog požara koji je zahvatio deo Deliblatske peščare.

Sunce se gotovo uopšte ne vidi, a nebo su prekrili tamni oblaci koji su doneli snažnu promenu vremena, olujne udare i grmljavinu na području južnog Banata, kao i delovima Beograda koji gravitiraju ka ovom području.

Istovremeno, u delu Deliblatske peščare, u mestu Šumarak, bukti veliki požar, a vatrena stihija zahvatila je više od 500 hektara šume. Nadležni ulažu velike napore kako bi stavili požar pod kontrolu i sprečili njegovo dalje širenje.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici 192, dim je vidljiv čak i iz Smedereva.

Angažovan je veliki broj vatrogasaca i helikopteri.

Kako prenosi Hailz Srbija, požar je proizveo veliku količinu produkata sagorevanja koji su se vinuli na visinu od nekoliko kilometara.

Na taj način omogućeni su mikrofizički procesi koji su doveli do formiranja oblaka Pyrocumulonimbus, koji je izazvao pojavu grmljavine na području Kovina, Deliblata i Mramorka.