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Požar koji je izbio na gradskoj deponiji u Bačkoj Palanci je ugašen, a sva žarišta su pod kontrolom. Iako se još uvek pojavljuje manja količina dima, nadležne ekipe nastavljaju sa zatrpavanjem terena zemljom kako bi sprečile mogućnost ponovnog izbijanja vatre.

Požar je izbio u noći između utorka i srede, nakon čega su građani prijavljivali gust dim i probleme sa disanjem. Tokom narednih sati vatrogasne ekipe i mehanizacija radile su na lokalizaciji i gašenju požara.

„Vatre više nema. Dima još uvek ima, ali u znatno manjim količinama nego prethodnih sati. Mehanizacija i dalje zatrpava zemljom, ali požar je lokalizovan i sva žarišta su pod kontrolom“, saznaje se sa lica mesta.

Jelena Kojić iz JKP „Komunalprojekt“ iz Bačke Palanke potvrdila je da su vatrogasne jedinice završile intervenciju.

„Požar je ugašen. Danas oko 15 časova vatrogasne jedinice Bačke Palanke napustile su gradsku deponiju, što znači da vatre više nema. Dim je prisutan u veoma malim količinama“, rekla je Kojić.

Ona je navela da će mehanizacija narednih dana nastaviti da zatrpava deo deponije zemljom kako bi se sprečila mogućnost ponovnog zapaljenja.

Uzrok požara još nije poznat

Uzrok izbijanja požara još uvek nije utvrđen. Prema rečima Kojić, moguće je da je u pitanju ljudski faktor, ali i samozapaljenje usled gasova koji nastaju u telu deponije.

„Način na koji je zapaljeno još uvek nije utvrđen, tako da je moguće da je ljudski faktor, da je od gasova, metana. Ne možemo da nagađamo dok zvanično ne dobijemo informaciju od nadležnih institucija“, rekla je ona.

Ovo je drugi požar na gradskoj deponiji u Bačkoj Palanci ove godine. Prethodni incident dogodio se u maju, ali ni tada uzrok nije zvanično potvrđen.

Kojić je objasnila da problem predstavlja i činjenica da deponija nije u potpunosti zaštićena.

„Ovaj deo nije pokriven kamerama, a oko deponije ne postoji ograda, tako da se može prići i sa drugih strana, preko okolnih njiva. Čuvarska služba postoji 24 sata na ulazu, ali postoje prilazi sa više strana“, navela je ona.

Visoke temperature dodatno povećale rizik

Prema njenim rečima, požare na deponijama veoma je teško potpuno sprečiti, posebno tokom ekstremno toplih perioda.

„Velika količina otpada koja se godinama deponuje stvara određenu vrstu gasova. Dovoljna je vrlo mala količina plamena ili bilo kakav izvor paljenja da dođe do požara. Uz ekstremno visoke temperature, veoma je teško preventivno delovati“, objasnila je Kojić.

Na deponiji u Bačkoj Palanci godinama se odlaže otpad iz 13 naseljenih mesta, a količine otpada su velike.

„Imamo buldožer koji svakodnevno razastire otpad i zasipamo ga zemljom, ali pod ovakvim okolnostima teško je garantovati da se ovakve situacije nikada neće ponoviti“, rekla je ona.

Rešenje bi, prema njenim rečima, trebalo da donese projekat transfer stanice i regionalne deponije, čija se realizacija očekuje u narednim godinama.

Vazduh se prati, vanredna situacija uskoro bi mogla biti ukinuta

Zbog dima koji se proširio tokom požara, građani su se žalili na otežano disanje. Kojić je navela da se kvalitet vazduha prati.

„Postavljaju se na tri lokacije merna mesta i uređaji za praćenje vazduha. Rezultate i izveštaje dostavljamo nadležnim inspektorima“, rekla je.

Očekuje se da vanredna situacija bude ukinuta nakon što se potvrdi da više ne postoji opasnost od širenja požara.

„Pošto su vatrogasci danas zvanično rekli da je požar ugašen, očekujemo da se u narednim danima ukine vanredna situacija, jer više nema dima u količinama koje bi predstavljale opasnost i nema mogućnosti širenja vatre“, zaključila je Jelena Kojić.