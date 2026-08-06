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Štab za vanredne situacije opštine Kovin hitno je danas proglasio vanrednu situaciju na delu teritorije opštine, u Mesnoj zajednici Dubovac, a zbog požara koji je izbio usled velikog požara koji je zahvatio Deliblatsku peščaru.

Kako se navodi u saopštenju opštine, u gašenje požara, koji je zahvatio veliku površinu šume, uključilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je uputilo sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete na teren kako bi se ugasila sva žarišta i sprečilo dalje širenje vatre, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Prema informacijama angažovana su i 32 vatrogasca-spasioca iz Kovina, Pančeva, Bele Crkve i Vršca sa 12 vozila, uz podršku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Beograda, Zrenjanina i Smedereva.

Super Puma u akciji

"U akciji gašenja učestvuju helikopteri H145 i H215 Super Puma, a na požarište je upućen i helikopter Kamov Ka-32 kako bi dodatno ojačao gašenje iz vazduha", dodaje se u saopštenju.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je ranije da će pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP-a Srbije, koji su bili angažovani u Španiji u pružanju pomoći u gašenju požara, već danas otići u Deliblatsku peščaru da gase požar.

Naveo je da će se u Deliblatsku peščaru uputiti i komandant Helikopterske jedinice Nenad Nedić i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i to helikopterom koji je bio angažovan u Španiji.