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Dok se građani prethodnih pakleno vrelih dana od visokih temperatura sklanjaju u hladovinu, radnici Javnog komunalnog preduzeća "Lim" u Prijepolju obavljaju jedan od najtežih poslova na otvorenom.

Uprkos temperaturi koja je ovih dana prelazili 35 stepeni, ekipe ovog preduzeća nastavile su redovno pražnjenje kontejnera i uklanjanje otpada.

Tokom prethodnih dana kontejnere su praznili na potezu od Mioske prema Velikoj Župi, radeći i u najtoplijem delu dana, kada su uslovi za boravak na otvorenom najteži.

- Svaka im čast, kapa dole za ove ljude. Za njih odmora ni tokom ovoh vrelih dana. Znam da je to njihov posao, ali svakako hvala im na tome što naš grad održavaju čistim, jer da nema ljudi koji to rade svi bi se ugušili u smeću - kažu za RINU građani Prijepolja.

Njihov posao, koji podrazumeva svakodnevni rad na visokim temperaturama, jedan je od fizički najzahtevnijih tokom letnjih meseci, a upravo zahvaljujući njihovom angažovanju grad ostaje čist i funkcionalan i u uslovima ekstremnih vrućina.