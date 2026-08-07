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Od ritmova i igre sa tri kontinenta odzvanjala je Loznica u tropsko predvečerje kada je juče počeo dvodnevni, deveti Međunarodni festival folklora "Miodrag Miša Spernjak", čiji je domaćin lozničko Kulturno-umetničko društvo "Karadžić". Mada su vremenski uslovi bili kao da se sve dešava u Africi, učesnici stigli iz Severne Amerike, Azije i Evrope predstavili su se u najboljem svetlu, kao da nastupaju u idealnim uslovima, za šta su od publike nagrađivani burnim aplauzima.

U Vukov zavičaj stigli su ansambli iz Južne Koreje – "Nalmoe Drum Dance Group" (Daegu), Bugarske – Ansambl izvornog folklora iz Dragoeva, SAD – "The American Legacy Folk Ensemble" (Ruzvelt, Juta), Severne Makedonije – KUD "Jonče Hristovski" (Skoplje), koji su se predstavili uz domaćina, KUD "Karadžić".

Pre nastupa ansambli su u defileu prošli centralnim gradskim ulicama, na plus 36, koliko je bilo u 19 sati, i uprkos takvoj temperaturi, uz harmoniku zaigrali kolo oko spomenika Jovanu Cvijiću. Ajde što su sa "karadžićevcima" zaigrali Bugari i Makedonci, ali hit je bio kada su se priključili i Amerikanci, pod kaubojskim šeširima i u čizmama, i dobro se snašli.

- Naš zagrljaj prijateljstva i dobre volje ove godine pružio se osim do susednih, Bugarske i Severne Makedonije, i daleko na istok, sve do Južne Koreje, ali i na zapad do američke države Juta, odakle su došli gosti. Potrudićemo se da budemo dobri domaćini, kao što smo bili uvek u 175 godina postojanja "Karadžića" i nadamo se da će naši novi prijatelji iz Loznice poneti samo lepe uspomene – kazao je uoči početka manifestacije Branko Gačić, član UO "Karadžića".

1/14 Vidi galeriju Međunarodni festival folklora "Miodrag Miša Spernjak" u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Loznica je otvoreni grad velikog srca koji će ugostiti ove drage ljude koji su prešli mnogo kilometara da dođu do nas, kazala je Aleksandra Savić, direktorka Turističke organizacije grada.

- Loznica im je jedna od stanica u Srbiji gde će nastupiti. Nama je zaista velika čast i zadovoljstvo da ih ugostimo, a nadam se da će i naši sugrađani, i svi koji borave u našem gradu, iskoristiti ove dve večeri da uživaju u bogatim nošnjama i zanimljivim koreografijama. Potrudićemo se i da gostima koliko stignu i koliko vreme dozvoli, što više pokažemo nešto od turističkih lepota lozničkog kraja – rekla je ona.

Zajedničko u izjavama gostiju, koji su prvi put u Srbiji, jeste da ih je najviše impresionirala priroda, svi ti lepi prostori koje su gledali dok su putovali ka Loznici i da im je drago što su pozvani na festival.

Svi učesnici su se od 20 časova našli na bini, tada je malo "zahladnelo" na "samo" 33 stepena, pa je publika videla grmljavinu južnokorejskih bubnjeva, običaje Bugarske, mlade igrače iz Skoplja, dok su Amerikanci doneli malo Divljeg zapada i melodija poznatih iz vesterna, a "Karadžić" je još jednom pokazao svu snagu i lepotu našeg folklora.

Foto: Kurir/T.Ilić

Večeras (7.8.) nastavlja se program, pa će Lozničanima još jedno vrelo veče biti u znaku živopisnih nošnji, mladosti, lepote pokreta, igre i pesme.

Inače, festival je posvećen Miši Spernjaku, dugogodišnjem istaknutom članu KUD "Karadžić", koreografu, igraču i rukovodiocu folklornog ansambla, koji je dao veliki doprinos ukupnom radu i prepoznatljivosti ovog društva na svim meridijanima, od Evrope, Afrike pa sve do Japana.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Grada Loznice i Turističke organizacije grada, a pokazalo se da su igrači, ali i publika, jači i od tropskih uslova kakvi vladaju ovih dana u gradu pored Drine.