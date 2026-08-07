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Hitna pomoć u Kragujevcu tokom prethodna 24 sata imala je pune ruke posla. Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu obavile su ukupno 33 intervencije na terenu, od kojih 23 tokom dana i 10 u noćnim satima.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 45 odraslih pacijenata, a najviše pregleda zabeleženo je tokom noći – ukupno 30, dok je u dnevnoj smeni pregledano 15 osoba. Na javnim mestima intervenisano je sedam puta.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa vrtoglavicom, sa visokim krvnim pritiskom i sa stomačnim problemima. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa temperaturom i sa visokim krvnim pritiskom - kažu u Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac.