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SREMSKA MITROVICA – Požar koji je izbio na Regionalnoj deponiji „Srem-Mačva“ kod Sremske Mitrovice stavljen je pod kontrolu, ali ekipe i dalje rade na sanaciji požarišta, zaključeno je na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije.

Prema informacijama lokalne samouprave, požar je lokalizovan, a radovi na potpunom gašenju i sanaciji nastaviće se i narednih dana.

U velikoj akciji gašenja učestvovalo je 15 vatrogasaca, uz angažovanje šest vatrogasnih vozila, četiri cisterne i devet kamiona, dok je za zatrpavanje požarišta iskorišćeno više od 50 prikolica zemlje.

Posebna pažnja usmerena je na praćenje kvaliteta vazduha. Iako je na sednici Štaba saopšteno da je kvalitet vazduha u proseku dobar, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica objavio je rezultate merenja za period od 6. avgusta u 8 časova do 7. avgusta u 8 časova, prema kojima je kvalitet vazduha pogoršan zbog povećane koncentracije PM10 suspendovanih čestica.

Kako se navodi u saopštenju Zavoda, koncentracije sumpor-dioksida, azot-dioksida i čađi nisu prelazile propisane granične vrednosti, ali su PM10 čestice svrstale kvalitet vazduha u treću klasu, odnosno kategoriju pogoršanog kvaliteta vazduha.

PM10 predstavljaju sitne suspendovane čestice koje mogu nastati usled prašine, saobraćaja, sagorevanja različitih materijala i požara. Njihove povećane koncentracije mogu predstavljati problem prvenstveno za decu, starije osobe i građane sa hroničnim bolestima disajnih organa.