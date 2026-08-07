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U popodnevnim časovima došlo je do požara na automobilu na auto-putu kod Bagrdana, u smeru ka Nišu.

Brzom reakcijom drugih vozača sprečen je požar većih razmera.

Na ovoj deonici trenutno se stvaraju zastoji, a prema prvim informacijama nema povređenih lica.

Kurir.rs

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