Na auto-putu kod Bagrdana, u smeru ka Nišu, u popodnevnim časovima izbio je požar na automobilu. Brzom reakcijom drugih vozača sprečeno je širenje vatre, a na ovoj deonici trenutno se stvaraju zastoji. Nema povređenih.
Srbija
DRAMA NA AUTO-PUTU KOD BAGRDANA! Zapalio se automobil, vozači sprečili veću katastrofu! Stvoreni zastoji u smeru ka Nišu (VIDEO)
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U popodnevnim časovima došlo je do požara na automobilu na auto-putu kod Bagrdana, u smeru ka Nišu.
Brzom reakcijom drugih vozača sprečen je požar većih razmera.
Na ovoj deonici trenutno se stvaraju zastoji, a prema prvim informacijama nema povređenih lica.
Kurir.rs
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