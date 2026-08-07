Na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čeka se oko četiri sata, dok su drugi prelazi znatno brži. Proverite trenutne uslove putovanja.
Srbija
STANJE NA GRANICAMA TOKOM VEČERI: Na Batrovcima haos, čeka se i po 4 sata! Evo gde su manje gužve i kako da izbegnete kolaps
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Putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj zadržavaju se oko četiri sata na izlazu iz Srbije, a na Šidu čekaju duplo kraće, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na graničnim prelazima ka Mađarskoj, Bugarskoj i Makedoniji čeka se oko sat, dok se na Gostunu ka Crnoj Gori i Trbušnici ka Bosni i Hercegovini vozila zadržavaju oko 15 minuta.
Očekuje se pojačan saobraćaj na auto-putevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima najfrekventnijim graničnim prelazima zbog smene turista u jeku sezone.
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