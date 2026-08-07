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Posle više od devet meseci provedenih u zatočeništvu, orao krstaš Feliks je konačno na slobodi. Mladunac orla krstaša koji je privukao pažnju domaće i svetske javnosti kada je postao žrtva otmice na Bliskom istoku odakle je spašen i vraćen vojnim avionom Vojske Srbije, pušten je u prirodu u okolini Subotice.

Foto: RINA

Nakon što je 22. juna vojnim avionom Vojske Srbije vraćen u domovinu, orao Feliks postao je poznat ne samo u našoj zemlji već i u svetu. Brojni mediji prenosili su priču o mladom orlu koji je odleteo sve do Sirije gde je uhvaćen i otet, da bi potom za njega bio tražen otkup. Iz ruku otmičara spasilo ga je Libansko udruženje za zaštitu migratornih ptica, a orao je zatim više od pola godine proveo u njihovom prihvatilištu na severu Libana. Sve to vreme su trajali pregovori i pokušaji da se ptica spasi iz ratom zahvaćene zemlje.

Od svog povratka u Srbiju, Feliks je bio smešten u Prihvatilištu za zaštićene i strogo zaštićene divlje vrste u okviru Zoološkog vrta Palić gde se o njemu, sa posebnom pažnjom, starao iskusan tim sačinjen od veterinara, biologa i stručnog osoblja koji godišnje oporavi i vrati u prirodu stotine divljih životinja.

„U prihvatilište Zoo-vrta Feliks je stigao iscrpljen, nakon dugog i zahtevnog transporta vojnim avionom. Prvih dana najveća briga bila je da li će prihvatiti hranu i kako će reagovati posle svega što je preživeo. Pod budnim okom radnika vrta, svakodnevno su praćeni njegovo zdravstveno stanje, kondicija i ponašanje. Timaritelji su strpljivo isprobavali različite vrste hrane kako bi otkrili šta najviše voli i da bi što pre povratio snagu“, kaže Sonja Mandić, direktorka Zoo-vrta Palić.

1/5 Vidi galeriju Orao krstaš Feliks u Prihvatilištu Zoo-vrta Palić Foto: Uroš Stojiljković

Posle više od mesec dana nadzora, hranjenja i vežbe letenja u prostranoj volijeri, Feliks je pokazao da ima dovoljno snage i da dovoljno dobro leti da bi mogao da se vrati u prirodu. Feliks je još jednom pregledan, postavljeni su mu novi metalni i plastični nožni prstenovi koji služe za identifikaciju i ponovo mu je na leđa postavljen lagani telemetrijski uređaj. Upravo pomoću ovog uređaja tokom prošle godine ornitolozi su iz dana u dan mogli da prate Feliksov let do Bliskog istoka.

Nakon svih obavljenih priprema, Feliks je 6. avgusta odnešen u prirodu, na teritoriju zaštićenog područja u blizini Subotice, gde je sigurno i snažno ponovo poleteo, na zadovoljstvo svih prisutnih.

Mladi orao krstaš još uvek nema snage za duge i iscrpljujuće letove, ali svakako će njegovo kretanje biti pomno praćeno. U praćenje su takođe uključeni i čuvari Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ ukoliko bude bilo potrebe da se interveniše i na neki način pomogne ptici.

Foto: RINA

Složena i dugotrajna akcija spašavanja Feliksa je veliki korak u zaštiti ove vrste koji je pokazao da je saradnja na međunarodnom nivou neophodna, da su zaštićene vrste širom sveta u fokusu i da ljudi imaju odgovornost da ih sačuvaju, posebno vrste poput krstaša, koje su malobrojne i ugrožene. Njihova populacija u Srbiji ove godine broji 29 gnezdećih parova što je rezultat decenijskog programa oporavka i primene aktivnih mera zaštite.

„Ponosni smo na sve što je urađeno da bi Feliks sada ponovo bio u prirodi, na slobodi. Pokazali smo da je saradnjom raznih pojedinaca, aktivista, udruženja, institucija i kompanija moguće izvesti i najsloženije poduhvate kao što je oslobađanje ptice koja je krivolovljena i zatočena u zemlji gde su ratna dejstva u toku. Feliksu želimo da što pre ojača, preživi sve nedaće, osvoji svoju teritoriju i da ostavi potomstvo“, dodaje Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Foto: RINA

Iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode kažu da je svako vraćanje divlje životinje u prirodu važan događaj na sistemskom, ekološkom i emotivnom planu, pogotovo kad se radi o retkim i ugroženim vrstama poput orla krstaša, a među njima posebno o jedinkama poput Feliksa.

On je za nepunih godinu i po dana svog dosadašnjeg života mnogo toga preturio preko svojih krila, pokazavši sposobnost da se otisne u daleke i rizične krajeve, izdržljivost da istrpi sve nevolje koje to nosi i konačno spremnost da posle dugotrajnog zatočeništva ponovo bude divlji i slobodan.