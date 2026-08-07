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Apokaliptične scene trenutno se odvijaju u Deliblatskoj peščari, gde je zbog velikog požara deo stanovništva evakuisan, javlja 192.

Na terenu su angažovane sve raspoložive jedinice profesionalnih vatrogasaca, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD), civilne zaštite, organizacije OTIS, Vojske Srbije, kao i volonteri i drugi nadležni.

Situacija je i dalje van kontrole, a nadležne službe ulažu maksimalne napore kako bi se požar lokalizovao i sprečilo njegovo dalje širenje.

Kurir.rs

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