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Na teritoriji Republike Srbije trenutno su aktivna četiri veća požara na otvorenom prostoru, na kojima je angažovano ukupno 484 pripadnika različitih službi, Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Helikopterske jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vojske Srbije, OTIS-a, JP „Srbijašume“, JP „Koridori Srbije“, SRHC-a i drugih subjekata, kao i više od 110 vozila, helikopteri Helikopterske jedinice MUP Airbus H145, Airbus H215 Super Puma i 2 Kamov Ka-32, sa ciljem zaštite stanovništva, objekata i sprečavanja daljeg širenja vatre.

Najveći požar izbio je u mestu Šumarak, na području Deliblatske peščare, na teritoriji opštine Kovin, gde je zahvaćena površina veća od 700 hektara. Na gašenju požara angažovano je ukupno 296 lica, među kojima 125 pripadnika Sektora za vanredne situacije sa 29 vozila i dva kvada, 58 članova dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 14 vozila i jednim kvadom, 75 radnika „Vojvodinašuma“ sa 17 vozila i 10 radnih mašina, 2 teške mašine Površinskog kopa “Drmno”, 15 radnika “Srbijavode”d.o.o. sa 9 mašina, pet pripadnika Uprave za vanredne situacije sa dva vozila i 18 pripadnika Vojske Srbije sa tri vozila i dve radne mašine.

1/11 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije, Serbian Ministry of Interior/Serbian Ministry of Interior, Darko Vojinovic/AP

Na području Kraljeva, požar u mestu Maglič, koji je zahvatio oko 170 hektara, lokalizovan je večeras oko 18.30 časova. Požar je zahvatio četiri lokacije niskog rastinja, na površini od oko 80 hektara, kao i oko 90 hektara borove šume.

Na gašenju požara u Magliču angažovano je ukupno 126 lica, među kojima 58 pripadnika Sektora za vanredne situacije sa 17 vozila, devet članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, 15 radnika „Srbijašuma“ sa tri vozila i dve radne mašine, 10 meštana, pet članova OTIS-a sa dva vozila, dva vatrogasca sa Aerodroma „Morava“, tri radnika „Koridora Srbije“ sa dva vozila i šest radnika SRHC-a sa tri vozila.

Nakon lokalizacije požara u Magliču, deo angažovanih snaga preusmeren je na požar na planini Stolovi, na teritoriji grada Kraljeva, gde je vatra zahvatila suvu travu, nisko rastinje i listopadnu šumu. Na terenu su pripadnici Sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Uprave za vanredne situacije i „Srbijašuma“. Intervencija je u toku.

Na teritoriji grada Zaječara, u mestu Gabrovnica, požar koji je zahvatio oko 100 hektara je lokalizovan. Zbog ozbiljnosti požara i zahvaćene površine, angažovane snage su i dalje na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi se požar u potpunosti ugasio. Na gašenju požara angažovano je ukupno 31 lice, među kojima 28 pripadnika Sektora za vanredne situacije sa 12 vozila i tri radnika JP „Srbijašume“ sa jednim vozilom.