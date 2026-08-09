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Počela je isplata novčane čestitke u iznosu od 10.000 dinara za sve osnovce sa teritorije opštine Trstenik.

Četvrtu godinu zaredom, Opština Trstenik na ovaj način čestita svim osnovcima početak nove školske godine, uz želju da im ona donese mnogo uspeha, novih znanja i dobrih rezultata.

- Pored novčane čestitke, svi osnovci i srednjoškolci koji pohađaju škole na teritoriji opštine Trstenik imaće besplatan prevoz, dok će srednjoškolci koji upisuju prvi razred srednje škole u Trsteniku dobiti besplatne udžbenike - kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

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Milena Turk Foto: Ž. M.

Prema njenim rečima, ulaganje u obrazovanje jeste ulaganje u budućnost.

- Zato je obrazovanje i dalje u prvom planu, jer želimo da našoj deci i mladima pružimo što bolje uslove za školovanje, napredovanje i ostvarivanje njihovih ciljeva. Srećan početak nove školske godine svim učenicima. Opštinska uprava želi mnogo uspeha, novih znanja, lepih školskih dana i ostvarenih rezultata - dodala je.

Kurir.rs

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