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Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović uručila je rešenja o dodeli bespovratnih novčanih sredstava za 61 poljoprivrednika Župe, namenjenih nabavci nove opreme za stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, navodnjavanje useva i pčelarstvo, kao i nabavci novih pčelinjih društava.

Pored toga, potpisani su i ugovori za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih osemenjavanju krava.

Bespovratna sredstva za 61 poljoprivrednika Župe Foto: Ž. M.

Jelena Paunović izjavila je da će se bespovratna novčana sredstva poljoprivrednicima Župe dodeljivati i u narednom periodu, do utroška predviđenih sredstava, kao i da je ovo samo prvi konkurs na koji su se poljoprivrednici prijavili.

Kurir.rs

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