Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović uručila je rešenja o dodeli bespovratnih novčanih sredstava za 61 poljoprivrednika Župe , namenjenih nabavci nove opreme za stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, navodnjavanje useva i pčelarstvo, kao i nabavci novih pčelinjih društava.

Jelena Paunović izjavila je da će se bespovratna novčana sredstva poljoprivrednicima Župe dodeljivati i u narednom periodu, do utroška predviđenih sredstava, kao i da je ovo samo prvi konkurs na koji su se poljoprivrednici prijavili.