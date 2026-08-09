Poljoprivrednicima su uručena rešenja za nabavku opreme za različite grane poljoprivrede, a podrška će biti nastavljena i kroz naredne konkurse.
Srbija
STIŽE NOVAC ZA POLJOPRIVREDNIKE! Bespovratna sredstva dobija 61 domaćin Župe, evo za šta će moći da ih iskoriste
Slušaj vest
Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović uručila je rešenja o dodeli bespovratnih novčanih sredstava za 61 poljoprivrednika Župe, namenjenih nabavci nove opreme za stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, navodnjavanje useva i pčelarstvo, kao i nabavci novih pčelinjih društava.
Pored toga, potpisani su i ugovori za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih osemenjavanju krava.
Bespovratna sredstva za 61 poljoprivrednika Župe Foto: Ž. M.
Vidi galeriju
Jelena Paunović izjavila je da će se bespovratna novčana sredstva poljoprivrednicima Župe dodeljivati i u narednom periodu, do utroška predviđenih sredstava, kao i da je ovo samo prvi konkurs na koji su se poljoprivrednici prijavili.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši