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Na Međunarodnom Blanik kupu u Beranama Aero-klub Trstenik ostvario je izvanredan rezultat i još jednom potvrdio kvalitet, timski duh i ljubav prema jedriličarstvu.

Slobodan Đurović osvojio je treće mesto u generalnom pojedinačnom plasmanu, dok su ekipno Dejan Sarić i Slobodan Đurović osvojili prvo mesto i poneli titulu šampiona.

Foto: Ž. M.

Aero-klub iz Trstenika zahvalio je domaćinima iz Aerokluba Berane, ističući da je organizacija takmičenja bila na najvišem nivou i da je čitav događaj pokazao koliko je važno kada se spoje znanje, iskustvo i ljubav prema letenju.

Foto: Ž. M.

Poseban utisak ostavio je bogat letački program u kojem su učestvovali Vojska Crne Gore, policija, generalna avijacija, motorne jedrilice i vazduhoplovne jedrilice, pružajući publici pravi vazduhoplovni spektakl.