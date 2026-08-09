SRPSKI JEDRILIČARI ZABLISTALI U BERANAMA! Aero-klub Trstenik šampion Međunarodnog Blanik kupa, Đurović osvojio i treće mesto pojedinačno (FOTO)
Na Međunarodnom Blanik kupu u Beranama Aero-klub Trstenik ostvario je izvanredan rezultat i još jednom potvrdio kvalitet, timski duh i ljubav prema jedriličarstvu.
Slobodan Đurović osvojio je treće mesto u generalnom pojedinačnom plasmanu, dok su ekipno Dejan Sarić i Slobodan Đurović osvojili prvo mesto i poneli titulu šampiona.
Aero-klub iz Trstenika zahvalio je domaćinima iz Aerokluba Berane, ističući da je organizacija takmičenja bila na najvišem nivou i da je čitav događaj pokazao koliko je važno kada se spoje znanje, iskustvo i ljubav prema letenju.
Poseban utisak ostavio je bogat letački program u kojem su učestvovali Vojska Crne Gore, policija, generalna avijacija, motorne jedrilice i vazduhoplovne jedrilice, pružajući publici pravi vazduhoplovni spektakl.
Kurir.rs