Slušaj vest

U Gradskoj upravi Kruševca uručene su odluke o odobravanju subvencija po programu Samozapošljavanje 2026, u okviru mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, čiju realizaciju zajednički sprovode Grad Kruševac i Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije.

U ime Gradske uprave dobitnicima se obratila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

- LAPZ za 2026. godinu je strateški dokument kojim nastavljamo dobru saradnju sa NSZ u cilju jačanja lokalne privrede i otvaranja novih radnih mesta. Zajedničkim sredstvima Grada i Republike usmeravamo resurse tamo gde su najpotrebniji, kao podršku preduzetničkom duhu, mladim stručnjacima i teže zapošljivim kategorijama naših sugrađana. U okviru mera, fokusirali smo se na program Samozapošljavanja kao direktnoj, bespovratnoj podršci onima koji imaju viziju i hrabrost da pokrenu sopstveni biznis i postanu poslodavci - navela je.

1/5 Vidi galeriju Kruševac daje 27,5 miliona dinara za samozapošljavanje Foto: Ž. M.

Budućim preduzetnicima obratio se i direktor kruševačke Filijale NSZ Aleksandar Jovanović.

- Imam zadovojstvo i priliku da budem deo početka preduzetničke karijere budućih poslodavaca. Trudimo se da iz godine u godinu realizujemo što više programa. Želim ovom prilikom i da izrazim zahvalnost gradu, za uspešnu 17. godišnju saradnju i izdvajanje značajnih finansijskih sredstava.Cilj ovog programa je da mladi ljudi osnuju sopstveni posao, da se ohrabre, da im se pomogne da razviju ideje i preduzetništvo i time ujedno smanji nezaposlenost u gradu - izjavio je on.

Prema njegovim rečima, ove godine je iz Budžeta Grada Kruševca izdvojeno 14 miliona dinara samo za ovaj program, što sa 13,5 miliona iz republičkog budžeta preko NSZ iznosi ukupno 27,5 miliona dinara.

Na osnovu ovih raspoloživih sredstava, 72 lica od ukupno 140 prijavljenih dobiće pojedinačnu subvenciju u iznosu od 380.000 dinara.