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Opština Bajina Bašta nedavno je bila sportska prestonica Srbije jer su upravo tu uspešno održane MOSI igre, a sve zahvaljujući velikim ulganjima u sportsku infrastrukturu. Ipak, sa završtekom ovog sportskog događaja investicije nisu stale, a dalji radovi na rekonstrukciji i sanaciji sportskog centra teku planiranom dinamikom. Na terenu je ponovo bio ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

- Ovde su nedavno održane i MOSI igre za 2026. godinu. Do tada smo uspeli da adaptiramo i obnovimo ovaj deo tribina, dok radovi na terenu i atletskoj stazi još traju. Očekujem da taj deo posla bude završen tokom septembra.Država je izdvojila oko dva miliona evra za adaptaciju ovog sportskog centra, koji je bio u, rekao bih, veoma lošem stanju i nije odgovarao ni potrebama ni standardima koje Bajina Bašta danas ima - kazao je za RINU Glišić.

1/7 Vidi galeriju Bajina Bašta dobija obnovljeni sportski centar, država uložila oko dva miliona evra Foto: RINA

Poručio je da će ponovo doći tokom septembra, kada bude završen taj deo posla.

- Mislim da će ovo zaista biti potpuno preuređen sportski objekat, na ponos ovom delu Srbije, na kojem će moći da se održavaju različite manifestacije, neke nove MOSI igre i druga sportska takmičenja - kaže Glišić.

Svi korisnici ovog sportskog centra, nakon rekonstrukcije imaće najbolje moguće uslove.

- Uredili smo i prostor iznad fudbalskog terena, gde smo napravili nekoliko sportskih terena i igrališta, kao i nekoliko dodatnih sadržaja koji će obogatiti ovaj sportski centar. Veoma se radujem tome što ćemo tokom septembra, za mesec do mesec i po dana, ponovo moći da dođemo ovde i svečano otvorimo ovaj objekat. Ovo je još jedan od projekata koji izgled opštine Bajina Bašta menjaju nabolje i čine je lepšom - poručio je Glišić.