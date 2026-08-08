Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zbog požara u Deliblatskoj peščari zatvoren je deo magistralnog puta Kovin – Bela Crkva od Gaja do Kajtasova, a vozači se preusmeravaju na alternativne pravce, saopštila je Opština Kovin.

Naseljeno mesto Dubovac je dobilo struju, naselja Šumarak i Vrela i dalje nemaju struju dok se situacija sa požarom ne smiri, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Štab za vanredne situacije opštine Kovin obezbebedio je agregat za vodoizvorište kako bi se snabdevanje vodom odvijalo nesmetano, navedeno je na sajtu Opštine Kovin.

Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio jue oko 700 hektara.