U selu Orljane izbio je požar koji je zahvatio više automobila u dvorištu auto-lakirnice i pomoćni objekat. Vatrogasci su brzo intervenisali i sprečili širenje vatre na obližnje kuće.
Srbija
POŽAR PLANUO U ORLJANU: Vatra zahvatila više automobila u dvorištu auto-lakirnice, sprečeno širenje na kuće
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U selu Orljane u subotu je izbio požar koji je zahvatio više automobila u dvorištu auto-lakirnice, kao i pomoćni objekat.
U gašenju požara učestvovali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Niš i Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Doljevac.
Zahvaljujući brzoj intervenciji, vatra je lokalizovana, a sprečeno je njeno širenje na obližnje porodične kuće.
Uzrok požara za sada nije poznat, a na mestu događaja prisutna je i policija.
Kurir.rs/Snaga Juga
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