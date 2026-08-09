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U selu Orljane u subotu je izbio požar koji je zahvatio više automobila u dvorištu auto-lakirnice, kao i pomoćni objekat.

U gašenju požara učestvovali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Niš i Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Doljevac.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, vatra je lokalizovana, a sprečeno je njeno širenje na obližnje porodične kuće.

Uzrok požara za sada nije poznat, a na mestu događaja prisutna je i policija.

Kurir.rs/Snaga Juga

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