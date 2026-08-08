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Automobili na graničnom prelazu sa Hrvatskom Batrovci na izlaz iz zemlje čekaju tri sata, dok na prelazima Kelebija i Bački Vinogradi sa Mađarskom čekaju po dva sata.

Prema podacima Uprave granične policije, putnička vozila se na graničnom prelazu Horgoš zadržavaju 60 minuta, a na Horgošu 2 sat i po.

Automobili na izlazu kod Neština (ka Hrvatskoj) čekaju 50 minuta, na prelazu Sot sa istom zemljom 30 minuta, isto koliko i na Preševu (ka Severnoj Makedoniji).

Na prelazu Badovinci sa Bosnom i Hercegovinom na izlazu se stoji 20 minuta, isto koliko i kod Šida.

Putnička vozila na prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazu lekaju sat vremana, a na upola kraće.

Na ulaz u Srbiju čeka se na Sremskoj Rači (iz BiH), oko 45 minuta, kao i na Gostunu (iz Crne Gore), oko pola sata.

Na ostalim graničnim prelazima, kao ni na naplatnim rampama duž auto-puteva, nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.