Slušaj vest

Automobili na graničnom prelazu sa Hrvatskom Batrovci na izlaz iz zemlje čekaju tri sata, dok na prelazima Kelebija i Bački Vinogradi sa Mađarskom čekaju po dva sata.

Prema podacima Uprave granične policije, putnička vozila se na graničnom prelazu Horgoš zadržavaju 60 minuta, a na Horgošu 2 sat i po.

Automobili na izlazu kod Neština (ka Hrvatskoj) čekaju 50 minuta, na prelazu Sot sa istom zemljom 30 minuta, isto koliko i na Preševu (ka Severnoj Makedoniji).

Na prelazu Badovinci sa Bosnom i Hercegovinom na izlazu se stoji 20 minuta, isto koliko i kod Šida.

Putnička vozila na prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazu lekaju sat vremana, a na upola kraće.

Na ulaz u Srbiju čeka se na Sremskoj Rači (iz BiH), oko 45 minuta, kao i na Gostunu (iz Crne Gore), oko pola sata.

Na ostalim graničnim prelazima, kao ni na naplatnim rampama duž auto-puteva, nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

U toku su radovi na rehabilitaciji petlje Surčin, pa će do ponedeljka ujutro u upotrebi biti alternativni pravci.

Ne propustiteInfoBizVažna promena za sve vozače: Uvodi se četvrto svetlo na semaforima, evo šta ćete morati da uradite kad signalizacija zasija belo
semafor zeleno svetlo
HronikaCRNI BILANS NA PUTEVIMA SRBIJE, ZA NEDELJU DANA 11 MRTVIH! MUP pokreće veliku ROADPOL akciju zbog alarmantnog broja žrtava!
saobraćajna policija i udes automobila
HronikaPRVA DOKUMENTACIJA TOKOM AKCIJE MUP Za samo 24 sata otkriveno skoro 6.000 prekršaja: Više od 3.500 vozača nagazilo na gas, 32 završilo iza rešetaka
saobraćajna policija
DruštvoMUP digao dronove nad magistralom! Vozači na putu ka Crnoj Gori pod budnim okom policije, jedan potez skupo će vas koštati
Saobraćaj na auto-putu, kamere, novčane kazne i saobraćajna policija