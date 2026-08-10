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Više od 850 učesnika okupilo se u subotu uveče u Sremskoj Mitrovici na prvom Noćnom polumaratonu i trci na sedam kilometara, manifestaciji koja je spojila sport, zdravlje i humanost i poslala poruku podrške ljudima koji žive sa retkim bolestima.

Trke na 21 i sedam kilometara startovale su sa Gradske plaže, a učesnici su prolazili ulicama Sremske Mitrovice uz podršku građana koji su ih bodrili duž trase.

Jedna od najpotresnijih, ali i najsnažnijih poruka večeri stigla je od Ljiljane Alagić iz Rume, predsednice Udruženja pacijenata sa Von Hippel–Lindau sindromom "VHL Srbija", koja gotovo dve decenije živi sa ovom retkom naslednom bolešću.

Ljiljana Alagić Foto: D.Š.

– Ovaj dan je jako važan zato što smo spojili sport, zdravlje i humanost. Danas ljudi trče za retke. Imamo trku na 21 i sedam kilometara, mnogo učesnika, preko 850. Nadamo se da ćemo ovakvu trku organizovati i sledeće i svake naredne godine – rekla je Alagić za Ozon.

Ljiljana ima više od 40 tumora

Za Ljiljanu ova manifestacija ima mnogo dublji smisao od sportskog.

Ona boluje od Von Hippel–Lindau sindroma, retke nasledne bolesti koja može dovesti do razvoja tumora i cisti na različitim organima, među kojima su mali mozak, kičmena moždina, oči, bubrezi, pankreas i nadbubrežne žlezde.

– Imam više od 40 tumora. Do sada sam imala sedam operacija. Trenutno sam u kolicima, ali ide na bolje – ispričala je Ljiljana.

Prvi simptomi pojavili su joj se još u devetom mesecu trudnoće. Posle detaljnih pregleda utvrđeno je da u telu ima više od 30 tumora, a usledile su godine operacija, lečenja i rehabilitacije. VHL mutaciju nasledio je i njen sin Dorian.

Foto: D.Š.

Danas svoju ličnu borbu koristi kako bi pomogla drugim pacijentima i zalaže se za bolju dijagnostiku, dostupnost savremenih terapija, formiranje registra pacijenata i veću sistemsku podršku porodicama koje žive sa ovom bolešću.

Učesnici stigli iz deset zemalja

Stefan Živković, jedan od članova organizacije, naveo je da su poslednji podaci pred trku pokazivali više od 800 prijavljenih učesnika iz deset zemalja.

Kako je rekao, događaj je na jednom mestu spojio sportski karakter i solidarnost prema ljudima kojima je podrška potrebna.

Veliki odziv nije zabeležen samo među trkačima. Mitrovčani su izlazili ispred kuća i zgrada i bodrili učesnike, a na više punktova bili su obezbeđeni voda, voće i osveženje.

Marija Vuruna Foto: D.Š.

Načelnica Gradske uprave za kulturu i sport Marija Vuruna istakla je da je posebno značajna bila reakcija građana duž cele trase i poruka podrške koja je poslata iz grada.

Humanitarna akcija nastavljena na Gradskoj plaži

Po završetku trke program je nastavljen na Gradskoj plaži.

Foto: D.Š.

Za posetioce su bili pripremljeni kafa, piće, voće i slatkiši, ali bez fiksnih cena – sve je bilo zasnovano na dobrovoljnim prilozima. Kotizacije za učešće na trkama takođe su bile namenjene pomoći osobama koje žive sa retkim bolestima.

Organizatori žele da manifestacija postane tradicionalna i da se svake godine u Sremskoj Mitrovici okuplja još više učesnika.

Poruka prve trke bila je jednostavna: neko trči za medalju, neko za rezultat, a Sremska Mitrovica je ove večeri trčala – za retke.