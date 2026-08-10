Laboratorijska analiza pokazala je da voda sa česme kod Apatovića nije fizičko-hemijski ispravna i ne treba je koristiti, dok je voda sa pet drugih izvora ispravna.
Srbija
VAŽNO UPOZORENJE ZA SREMSKE KARLOVCE! Voda sa jedne javne česme nije ispravna, evo koja je u pitanju
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U Sremskim Karlovcima analizirana je voda sa šest javnih bunara i česmi, a rezultati su pokazali da jedan izvor nije fizičko-hemijski ispravan i ne treba ga koristiti.
Prema izveštaju laboratorije "Polihem" iz Beograda, koja je obavila kontrolu zdravstvene ispravnosti vode sa šest javnih izvora u Sremskim Karlovcima, fizičko-hemijski neispravan je bunar u Ulici mitropolita Stratimirovića 134, takozvana česma kod Apatovića, i ne može se koristiti.
Zdravstveno ispravni su bunari i česme u Karađorđevoj 9 i 12, u
Matoševoj, u Ulici braće Dejanović 5 i u Ulici patrijarha Rajačića 16.
Kurir.rs/Dnevnik.rs
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