Slušaj vest

Desetogodišnji srpski pijanista Teodor Vujanić, učenik Muzičke škole „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici, ostvario je veliki međunarodni uspeh – osvojio je prvu nagradu na Međunarodnom pijanističkom takmičenju „Vigo Junior“ u Španiji.

Teodor, koji klavir uči u klasi mr Dušanke Gavrilović, osvojio je prvo mesto u svojoj starosnoj kategoriji, a uspeh mu je doneo i nastup na završnom gala koncertu pobednika.

Teodor Vujanić Foto: D.Š.

Da je reč o izuzetnom rezultatu potvrđuje i pažnja koju je mladi pijanista iz Srbije privukao u Španiji. Njegovo sviranje zapazila je i jedna od najvećih živih legendi klavira, Marta Argerič.

- On je dobar. On je talentovan. On govori kroz muziku - reči su kojima je slavna pijanistkinja pohvalila desetogodišnjeg Teodora.

Na istoj manifestaciji Marta Argerič i Džeremi Ajrons

Nakon svečanog koncerta pobednika održan je zvanični koncert otvaranja glavnog takmičenja, koji je okupio velika imena svetske umetničke scene.

Na sceni su nastupili Marta Argerič i poznati pijanista Pablo Galdo, dok je ulogu naratora u izvođenju čuvenog dela „Karneval životinja“ Kamija Sen-Sansa imao britanski glumac i oskarovac Džeremi Ajrons.

IMG_4595.jpeg
Teodor Vujanić i Džeremi Ajrons Foto: D.Š.

Teodorov rezultat u Vigu predstavlja i veliki uspeh njegove profesorke mr Dušanke Gavrilović, koja je sa njim tokom takmičenja boravila u Španiji.

Desetogodišnji pijanista, međutim, nema mnogo vremena za odmor. Već u septembru očekuje ga novi značajan nastup – u zvaničnom programu festivala „Mokranjčevi dani“ u Negotinu.

Teodor Vujanić je rođen 2015. godine i učenik je Muzičke škole „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici. Njegova prva nagrada u Španiji sada je jedan od najznačajnijih rezultata u dosadašnjem muzičkom putu mladog pijaniste.

Ne propustiteSrbijaSVI OSNOVCI DOBIJAJU PO 10.000 DINARA! Isplata već počela, srpska opština rešila da obraduje i srednjoškolce!
đak udžbenici dinari
SrbijaNOVAC ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA! Kruševac i država izdvojili 27,5 miliona dinara, subvencije stižu za 72 buduća preduzetnika
Samozapošljavanje u KŠ 4.jpg
SrbijaSTIŽE NOVAC ZA POLJOPRIVREDNIKE! Bespovratna sredstva dobija 61 domaćin Župe, evo za šta će moći da ih iskoriste
shutterstock_2639479295.jpg
SrbijaSRPSKI JEDRILIČARI ZABLISTALI U BERANAMA! Aero-klub Trstenik šampion Međunarodnog Blanik kupa, Đurović osvojio i treće mesto pojedinačno (FOTO)
Aero klub Trstenik b.jfif