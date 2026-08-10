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Desetogodišnji srpski pijanista Teodor Vujanić, učenik Muzičke škole „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici, ostvario je veliki međunarodni uspeh – osvojio je prvu nagradu na Međunarodnom pijanističkom takmičenju „Vigo Junior“ u Španiji.

Teodor, koji klavir uči u klasi mr Dušanke Gavrilović, osvojio je prvo mesto u svojoj starosnoj kategoriji, a uspeh mu je doneo i nastup na završnom gala koncertu pobednika.

1/5 Vidi galeriju Teodor Vujanić Foto: D.Š.

Da je reč o izuzetnom rezultatu potvrđuje i pažnja koju je mladi pijanista iz Srbije privukao u Španiji. Njegovo sviranje zapazila je i jedna od najvećih živih legendi klavira, Marta Argerič.

- On je dobar. On je talentovan. On govori kroz muziku - reči su kojima je slavna pijanistkinja pohvalila desetogodišnjeg Teodora.

Na istoj manifestaciji Marta Argerič i Džeremi Ajrons

Nakon svečanog koncerta pobednika održan je zvanični koncert otvaranja glavnog takmičenja, koji je okupio velika imena svetske umetničke scene.

Na sceni su nastupili Marta Argerič i poznati pijanista Pablo Galdo, dok je ulogu naratora u izvođenju čuvenog dela „Karneval životinja“ Kamija Sen-Sansa imao britanski glumac i oskarovac Džeremi Ajrons.

Teodor Vujanić i Džeremi Ajrons Foto: D.Š.

Teodorov rezultat u Vigu predstavlja i veliki uspeh njegove profesorke mr Dušanke Gavrilović, koja je sa njim tokom takmičenja boravila u Španiji.

Desetogodišnji pijanista, međutim, nema mnogo vremena za odmor. Već u septembru očekuje ga novi značajan nastup – u zvaničnom programu festivala „Mokranjčevi dani“ u Negotinu.