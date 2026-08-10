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Zbog problema u sistemu vodosnabdevanja "Rzav", u Čačku od danas, 10. avgusta, stupaju na snagu restrikcije potrošnje vode. Novim merama biće ograničena upotreba vode iz gradskog vodovoda, a zabrane će važiti do stabilizacije stanja u sistemu "Rzav".

Restrikcijama je zabranjeno korišćenje vode iz gradskog vodovoda za zalivanje parkova, vrtova, bašti, poljoprivrednih useva i zasada, kao i za pranje ulica i vozila.

Poštovanje propisanih mera kontrolisaće JKP "Vodovod" Čačak, u saradnji sa komunalnom inspekcijom i komunalnom milicijom.

Za korisnike koji se ne budu pridržavali zabrane predviđene su kazne u skladu sa gradskom Odlukom o javnom vodovodu i kanalizaciji.

Nadležni apeluju na građane da vodu koriste racionalno i da poštuju uvedena ograničenja kako bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdevanja.