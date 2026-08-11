Opština Trstenik nastavlja da sluša svoje sugrađane naše sugrađane i da podržava projekte koji doprinose boljem, uređenijem i kvalitetnijem životu u ovoj lokalnoj zajednici.

- Kroz akciju „Da se radi i gradi po tvom“ u 2026. godini izdvojili smo 4.000.000 dinara za realizaciju 8 projekata koje su predložili građani. Potpisivanjem ugovora sa podnosiocima predloga i zvanično smo započeli realizaciju ovih važnih inicijativa. Hvala svima koji su svojim idejama pokazali da žele da aktivno učestvuju u razvoju našeg Trstenika. Samo zajedno možemo da stvaramo sredinu u kojoj se lepše živi - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.