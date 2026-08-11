Slušaj vest

Opština Trstenik nastavlja da sluša svoje sugrađane naše sugrađane i da podržava projekte koji doprinose boljem, uređenijem i kvalitetnijem životu u ovoj lokalnoj zajednici.

Trstenik subvencije Foto: Kurir/Ž.M.

- Kroz akciju „Da se radi i gradi po tvom“ u 2026. godini izdvojili smo 4.000.000 dinara za realizaciju 8 projekata koje su predložili građani. Potpisivanjem ugovora sa podnosiocima predloga i zvanično smo započeli realizaciju ovih važnih inicijativa. Hvala svima koji su svojim idejama pokazali da žele da aktivno učestvuju u razvoju našeg Trstenika. Samo zajedno možemo da stvaramo sredinu u kojoj se lepše živi - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Trstenik nastavlja da radi – po predlozima građana, za svoju opštinu.

Ne propustiteSrbijaSRPSKO ČUDO OD DETETA POKORILO ŠPANIJU! Teodor ima samo 10 godina, osvojio prvo mesto, a onda ga je pohvalila legendarna Marta Argerič
IMG_4592.jpeg
SrbijaVAŽNO UPOZORENJE ZA SREMSKE KARLOVCE! Voda sa jedne javne česme nije ispravna, evo koja je u pitanju
2 karlovci.jpg
SrbijaVIŠE OD 850 TRKAČA U SREMSKOJ MITROVICI TRČALO "ZA RETKE": Ljiljana živi sa više od 40 tumora, iza nje sedam operacija (FOTO)
viber_image_2026-08-09_08-59-37-423.jpg
SrbijaVANREDNE MERE STUPILE NA SNAGU! Od danas uvedene restrikcije vode u još jednom srpskom gradu
VODA - NESTAŠICA - FOTO - JOVAN - NIKOLIĆ (3).JPG