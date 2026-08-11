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U opštini Aleksandrovac uspešno se odvija manifestacija „Župsko kulturno leto“. Programi se organizuju pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, a u realizaciji lokalnih ustanova kulture.

Foto: Kurir/Ž.M.

I najmlađima se pružaju prilike da na kreativan i zabavan način provedu letnji raspust i steknu nova znanja. Zanimljiva radionica „Književni detektivi“, održana je u Narodnoj biblioteci u Aleksandrovcu, koja je okupila veliki broj mališana željnih igre, čitanja i istraživanja.

Foto: Kurir/Ž.M.

-Mali učesnici su kroz detektivske priče, rešavanje književnih zagonetki i potragu za skrivenim tragovima pokazali snalažljivost, maštovitost i timski duh. Korak po korak, otkrivali su tragove, povezivali činjenice i dolazili do rešenja misterioznih zadataka, pretvarajući biblioteku u pravu detektivsku avanturu, kaže direktorka Biblioteke Milena Đurđević, voditelj programa.