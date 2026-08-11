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Za Lozničane koji su tokom vanredne situacije u januaru pretrpeli materijalnu štetu i ostali bez raznih uređaja zbog nestanka električne energije danas su stigli kućni aparati koje je obezbedila Republička direkcija za robne rezerve, saopšteno je iz gradske uprave.

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Foto: Gradska uprava Loznice

Raspodela je u prostorijama KJP "Naš dom" u Klupcima, a zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović rekao je da su stigli šporeti, televizori, klima-uređaji, frižideri, indukcione ploče i drugi kućni aparati.

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Foto: Gradska uprava Loznice

- Očekujemo da u narednom periodu stignu i zamrzivači, bojleri i drugi veći kućni aparati. Oni će takođe biti obezbeđeni za građane koji su zbog nestanka električne energije na pojedinim delovima teritorije grada Loznice pretrpeli materijalnu štetu. Posle prijave štete, komisija koju je formirala gradska uprava izvršila je procenu oštećenja na kućnim aparatima i uređajima. Podaci su dostavljeni Republičkoj direkciji za robne rezerve, koja je obezbedila odgovarajuće uređaje za domaćinstva obuhvaćena procenom - rekao je Gavrilović.

Ostali, veći kućni aparati uređaji, poput zamrzivača, stizaće sukcesivno, u skladu sa evidentiranom štetom, и građanima će biti deljeni na istom mestu, u Klupcima.

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