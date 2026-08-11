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U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na Stolovima kod Kraljeva i dalje gori.

Požar se, usled jakog vetra, širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije izjavio je za RTS da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara.

Požar na planini Stolovi

Na planini Stolovi, u podnožju sela Šošanica, požar i dalje nije pod kontrolom. Tokom noći duvao je jak vetar, koji je otežavao situaciju, ali je jutros mirno. Do sada je izgorelo više od 200 hektara trave i niskog rastinja.

Sve raspoložive snage usmerene su na sprečavanje širenja vatre ka naseljenim mestima i gustim borovim šumama. Akcija gašenja nastavlja se i danas, a u gašenju požara na nepristupačnom terenu i dalje učestvuju helikopteri koji vatru gase iz vazduha.

Pojačane ekipe Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP-a, radnici "Srbijašuma", dobrovoljna vatrogasna društva, radnici „Koridora Srbije", volonteri i meštani i dalje gase požar na Stolovima.

Gašenje otežavaju nepristupačan i strm teren, izuzetno jak vetar i visoka temperatura.

Stabilna situacija u Deliblatskoj peščari, linije odbrane naselja su pod potpunom kontrolom

Usled specifičnog vazdušnog pritiska, dim je i dalje osetan i vidljiv širom ovog područja. Dublje u šumi sporadično i dalje tinjaju manji požari, što je, prema rečima stručnjaka, očekivano i izvesno je da će se takva situacija nastaviti i narednih dana.

Ono što je najvažnije – sva požarišta su u potpunosti obezbeđena.

Duž čitavog područja zahvaćenog vatrom dežuraju vatrogasne ekipe i dežurne službe, spremne da u svakom trenutku reaguju ukoliko dođe do ponovnog rasplamsavanja vatre.

Velika olakšavajuća okolnost na terenu jutros jee to što je vreme mirno i gotovo bez vetra, koji je prethodnih dana zadavao najveće probleme spasiocima. Ipak, oprez ostaje na najvišem nivou, jer su najavljene izuzetno visoke temperature, i do 36 stepeni.

Miloš Milenković rekao je da je je najvažnije to što na obe lokacije nemamo ugroženih stanovnika i naselja, što je i prioritet vatrogasaca.

"Izuzetan broj kadrovskih i materijalno-tehničkih resursa, posebno na Deliblatskoj peščari, koristi se za gašenje požara. Priključili su se Vojska Srbije, 'Srbija vode', 'Vojvodinašume', a dobrovoljno su se pridružila i vatrogasna društva", navodi Milenković.

Prema njegovim rečima, u Deliblatskoj peščari su samo tokom jučerašnjeg dana helikopterske jedinice MUP-a izvele 48 naleta. Na Stolovima su angažovani i helikopteri Kamov K-32.

"Bitno je da je situacija nepromenjena kako bismo mogli da nastavimo taktičku operaciju i pravljenje protivpožarnih proseka“" naveo je Milenković.

Prema njegovim rečima, konfiguracija terena otežava rad na peščari. Vatrogasna vozila ne mogu direktno da priđu žarištima, a gasovi, dim i toplota dodatno otežavaju gašenje požara. Ta situacija traje već nekoliko dana.

Dodaje da su u Srbiji aktivna 23 požara na otvorenom, ali da se podaci menjaju u zavisnosti od toga da li je jutro ili veče. U prestonici trenutno nema aktivnih požara.

"Nemamo ugroženo stanovništvo i ljudskih žrtava, što pokazuje efikasnost operacije. I na Stolovima je teren izuzetno nepristupačan, ima litica i strmina pod uglom od 75 stepeni. Nemoguće je da snage direktno priđu požarima, ali ogromnu podršku pruža nam helikopterska jedinica MUP-a", kaže Milenković.