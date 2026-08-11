Lekari su pomoć najpre ukazali dvojici motociklista, od kojih je jedan povređen u udesu na putu ka Niškoj Banji, a drugi u nesreći u Ulici inženjera Birviša.
hitna pomoć
5 POVREĐENIH U 4 UDESA U NIŠU: Serija saobraćajnih nesreća, povređeni motociklisti, pešaci...
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Ekipe niške Hitne pomoći zbrinule su petoro povređenih u četiri saobraćajne nezgode koje su se u protekla 24 časa dogodile na području Niša.
Lekari su pomoć najpre ukazali dvojici motociklista, od kojih je jedan povređen u udesu na putu ka Niškoj Banji, a drugi u nesreći u Ulici inženjera Birviša.
Obojica su sa povredama ruku i nogu prevezeni u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu (UKC Niš).
Povrede ekstremiteta zadobila je i žena u udesu koji se u večernjim satima dogodio u Medoševcu.
U toku večeri povređena su i dva pešaka dok su prelazili Bulevar svetog Pantelejmona.
Prema rečima lekara, svi povređeni su u svesnom stanju prebačeni u bolnicu zbog dodatne dijagnostike i lečenja.
Kurir.rs/Beta
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