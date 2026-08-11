Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ekipe niške Hitne pomoći zbrinule su petoro povređenih u četiri saobraćajne nezgode koje su se u protekla 24 časa dogodile na području Niša.

Lekari su pomoć najpre ukazali dvojici motociklista, od kojih je jedan povređen u udesu na putu ka Niškoj Banji, a drugi u nesreći u Ulici inženjera Birviša.

Obojica su sa povredama ruku i nogu prevezeni u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu (UKC Niš).

Povrede ekstremiteta zadobila je i žena u udesu koji se u večernjim satima dogodio u Medoševcu.

U toku večeri povređena su i dva pešaka dok su prelazili Bulevar svetog Pantelejmona.

Prema rečima lekara, svi povređeni su u svesnom stanju prebačeni u bolnicu zbog dodatne dijagnostike i lečenja.