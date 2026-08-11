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Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i direktor preduzeća „Trans-jug“ DOO, iz Obrenovca, Dejan Petković sastali su se danas, u Kabinetu gradonačelnika u Gradskoj kući, povodom ispunjenja drugog dela ugovorne obaveze koja se odnosi na obnovu i unapređenje voznog parka javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Subotice.

Naime, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, u skladu sa koncesionim aktom i procedurama propisanim Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Grad Subotica i „Trans-jug“ DOO iz Obrenovca zaključili su, 13. februara 2025. godine, ugovor kojim je ovom privatnom partneru povereno obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Foto: Grad Subotica

Ugovorom je bilo predviđeno da se obezbedi ukupno 55 autobusa – 50 aktivnih i pet rezervnih vozila. Privatni partner je imao obavezu da do 1. marta 2025. godine isporuči najmanje 28 vozila koja su prešla do maksimlno 3.000 kilometara, odnosno 50 odsto ukupno predviđene flote, što je i realizovano. Rešenja o uključivanju u rad tada je dobilo 12 gradskih, 15 prigradskih autobusa i četiri minibusa, dok je za nabavku ostatka flote predviđen rok od 18 meseci od dana potpisivanja ugovora. Drugim delom realizacije ugovora, koji je danas zvanično ispunjen, privatni partner nabavio je razliku do potrebnog ukupnog broja novih autobusa, odnosno još 10 gradskih, 13 prigradskih i četiri minibusa, čime je obezbeđeno tri vozila više od zahtevanog broja iz konkursne dokumentacije – dva gradska i jedan prigradski autobus.

Foto: Grad Subotica

Sagovornici su se složili u oceni da modernizacija voznog parka predstavlja značajan korak ka unapređenju kvaliteta javnog prevoza u Subotici i prigradskim naseljima, jer će savremenija i funkcionalnija vozila doprineti većoj bezbednosti i udobnosti putnika, kao i pouzdanijem funkcionisanju sistema javnog prevoza.

Sagovornici su se, takođe, saglasili da pored unapređenja uslova za građane modernizacija voznog parka ima i značajan ekološki efekat, tim pre što je deo novih autobusa opremljen CNG uređajima koji doprinose smanjenju negativnog uticaja saobraćaja na životnu sredinu, što predstavlja dodatni korak u očuvanju kvaliteta vazduha i unapređenju uslova života u Subotici.

1/11 Vidi galeriju Gradonačelnik Stevan Bakić: Ponosni smo što Subotica ima najmlađi vozni park za javni gradski i prigradski prevoz u Srbiji Foto: Grad Subotica

Tokom srdačnog susreta istaknuto је sa ponosom da Subotica trenutno ima najmlađi vozni park za javni gradski i prigradski prevoz putnika u Srbiji, jer je prosečna starost vozila jedna godina. Sastanku je prisustvovao Radoslav Vukelić, Sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj.