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U Gradskoj biblioteci "Rade Drainac" u Prokuplju kraj uslužnog šaltera postoji kutija u kojoj građani mogu da ostave knjige, ili da ukoliko žele uzmu te koje se nude. Na tu ideju da se poklanjaju knjige došli su zaposleni iz želje da pomognu građanima da knjige koje više ne žele ne bacaju, već ih ostave ovde i ustupe drugima.

- Svako ko uđe prvo pogleda u ovu našu poklon kutiju. Uzimaju čitaoci te knjige jer one tome i služe da dođu do čitaoca - kaže direktor Narodne biblioteke "Rade Drainac" Dragan Ognjanović.

On dodaje da je sve počelo otpisom nekih knjiga iz Biblioteke, a onda su i građani počeli da ostavljaju svoje.

- I sada je ova naša kutija uvek polupuna, ili poluprazna i neprestano se menjaju knjige koje su u njoj. Svaka nađe svog vlasnika - objašnjava Ognjanović.