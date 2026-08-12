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Posle skoro tri godine, u Kragujevcu počinje realizacija projekta Evropske kuće, koja će biti smeštena u Ulici Branka Radičevića, na lokaciji poznatoj kao "Staro srce".

Grad Kragujevac ustupio je prostor Delegaciji Evropske unije za otvaranje pete Evropske kuće u Srbiji. Tender za izvođenje radova je u toku, a procedura bi trebalo da bude okončana 2. oktobra. Početak radova planiran je za novembar, dok je rok za njihov završetak pet meseci.

Foto: grad Kragujevac

- Evropska kuća biće mesto gde će građani moći da se informišu o mogućnostima koje im Evropska unija nudi – od studentskih razmena, stipendija i obrazovanja, do programa podrške privredi, fondova i grantova, ali i mesto za različite kulturne sadržaje, poput izložbi, koncerata i filmskih projekcija, rekla je Danka Andonovski, članica Gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu.