U KRAGUJEVCU POČINJE REALIZACIJA PROJEKTA EVROPSKE KUĆE: Tender je u toku, početak radova planiran za novembar, a rok za završetak pet meseci
Posle skoro tri godine, u Kragujevcu počinje realizacija projekta Evropske kuće, koja će biti smeštena u Ulici Branka Radičevića, na lokaciji poznatoj kao "Staro srce".
Grad Kragujevac ustupio je prostor Delegaciji Evropske unije za otvaranje pete Evropske kuće u Srbiji. Tender za izvođenje radova je u toku, a procedura bi trebalo da bude okončana 2. oktobra. Početak radova planiran je za novembar, dok je rok za njihov završetak pet meseci.
- Evropska kuća biće mesto gde će građani moći da se informišu o mogućnostima koje im Evropska unija nudi – od studentskih razmena, stipendija i obrazovanja, do programa podrške privredi, fondova i grantova, ali i mesto za različite kulturne sadržaje, poput izložbi, koncerata i filmskih projekcija, rekla je Danka Andonovski, članica Gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Ona je pozvala zainteresovane izvođače iz Kragujevca da se prijave na tender. Rok za dostavljanje zahteva za pojašnjenje tenderske dokumentacije je 11. septembar, dok se tenderska procedura završava 2. oktobra. Otvaranje Evropske kuće u Kragujevcu očekuje se tokom naredne godine.