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Opština Bajina Bašta nastavlja sa ulaganjima u unapređenje uslova za obrazovanje, a radovi na rekonstrukciji zgrade Gimnazije "Josif Pančić" i Tehničke škole privode se kraju.

Planirano je da kompletan projekat bude završen do početka nove školske godine, kada će učenike i nastavno osoblje dočekati funkcionalniji, bezbedniji i savremeniji prostor za izvođenje nastave.

Projekat je realizovan u okviru javnog poziva Ministarstva prosvete za raspodelu investicionih sredstava i projekta "Dve škole - jedan STEAM". Za njegovu realizaciju Ministarstvo prosvete opredelilo je 9,7 miliona dinara, dok je Opština Bajina Bašta izdvojila dodatnih 4,5 miliona dinara.

Radovima su obuhvaćeni prostori koji su zbog dugogodišnje dotrajalosti zahtevali sanaciju, a posebna pažnja posvećena je kabinetima hemije, fizike, biologije, likovne i muzičke kulture, kao i mokrim čvorovima na trećem spratu škole.

Jedan od najvećih problema sa kojima se škola suočavala bio je dotrajao krov, koji je prokišnjavao i usled čega su tokom vremena oštećeni zidovi, plafoni i deo nastavne opreme. Pored toga, pojedini mokri čvorovi bili su u veoma lošem stanju i zahtevali su potpunu rekonstrukciju, dok su u više kabineta podovi bili oštećeni i pohabani.

Završetkom radova biće unapređeni uslovi za realizaciju nastave, posebno praktične i laboratorijske nastave u oblastima koje su obuhvaćene STEAM programom.

- Savremena nastava zahteva savremene i bezbedne uslove za rad. Završetkom ovog projekta naši učenici i nastavnici dobiće prostor koji će u većoj meri odgovoriti potrebama nastave. Važno nam je da novu školsku godinu započnemo u uređenijem i funkcionalnijem ambijentu - istakla je direktorka Gimnazije "Josif Pančić".

Predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić najavio je nastavak ulaganja u objekte osnovnih i srednjih škola, sa ciljem da učenici svih uzrasta imaju kvalitetnije uslove za učenje, rad i boravak.

U narednom periodu očekuje se realizacija projekta iz oblasti energetske efikasnosti, vrednosti 36 miliona dinara, a koji podrazumeva kompletnu zamenu stolarije na zgradi Tehničke škole i Gimnazije i fiskulturne sale, što će doprineti kvalitetnijem odvijanju nastave i stvaranju boljih uslova za učenike i nastavno osoblje.