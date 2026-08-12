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U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 61 terensku intervenciju, od čega 35 tokom dana i 26 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 63 pregleda odraslih osoba, 25 tokom dana i 38 tokom noći.

Na javnom mestu bile su ukupno 23 intervencije.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, sa povredama i oboleli od karcinoma. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom i sa povredama - kažu u kragujevačkom ZUM-u.

Kurir.rs

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