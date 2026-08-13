Slušaj vest

Planina Zlatibor i ovog leta obara sve rekorde posećenosti, i godinama unazad to je jedna od najpopularnijih destinacija ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu.

Osim prirodnih lepota, sjajnih sadržaja i ukusne domaće hrane pažnju posetilaca i ovog leta privlači neobična, nedovršena građevina u centru planine.

Pre par meseci njene slike obišle su Srbiju i izazvala je lavinu komentara, a ništa se ni sada nije promenilo.

Nedovršena zgrada na Zlatiboru Foto: RINA

- Ova zgrada izgleda kao da ju je neko nevešte sklapao iz kinder jaja. Odavno je tu, radovi su izgleda stali i ova građevina zaista ruži centar ove planine. Privlači veliku pažnju prolaznika, jer ne možete da je ne primetite - kaže za RINU jedan od turista.

Za Zlatibor se inače često komentariše da je previše izgrađen, da je betoniran, ali konkretni podaci govore da je površina pod objektima i zgrada tek oko dva posto.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaPOŽAR PLANUO U ORLJANU: Vatra zahvatila više automobila u dvorištu auto-lakirnice, sprečeno širenje na kuće
pozar-5.png
SrbijaBAJINA BAŠTA DOBIJA SPORTSKI CENTAR ZA PONOS! Država uložila oko dva miliona evra, radovi se privode kraju (FOTO)
bajina-basta-stadion-glisic-obilazak-fotorina244.JPG
SrbijaSRPSKI JEDRILIČARI ZABLISTALI U BERANAMA! Aero-klub Trstenik šampion Međunarodnog Blanik kupa, Đurović osvojio i treće mesto pojedinačno (FOTO)
Aero klub Trstenik b.jfif
SrbijaSTIŽE NOVAC ZA POLJOPRIVREDNIKE! Bespovratna sredstva dobija 61 domaćin Župe, evo za šta će moći da ih iskoriste
shutterstock_2639479295.jpg