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Planina Zlatibor i ovog leta obara sve rekorde posećenosti, i godinama unazad to je jedna od najpopularnijih destinacija ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu.

Osim prirodnih lepota, sjajnih sadržaja i ukusne domaće hrane pažnju posetilaca i ovog leta privlači neobična, nedovršena građevina u centru planine.

Pre par meseci njene slike obišle su Srbiju i izazvala je lavinu komentara, a ništa se ni sada nije promenilo.

1/4 Vidi galeriju Nedovršena zgrada na Zlatiboru Foto: RINA

- Ova zgrada izgleda kao da ju je neko nevešte sklapao iz kinder jaja. Odavno je tu, radovi su izgleda stali i ova građevina zaista ruži centar ove planine. Privlači veliku pažnju prolaznika, jer ne možete da je ne primetite - kaže za RINU jedan od turista.

Za Zlatibor se inače često komentariše da je previše izgrađen, da je betoniran, ali konkretni podaci govore da je površina pod objektima i zgrada tek oko dva posto.