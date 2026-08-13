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Mogućnosti za unapređenje podrške deci bez roditeljskog staranja i mladima koji napuštaju sistem socijalne zaštite bile su tema sastanka predstavnika Grada Kragujevca, Regionalnog centra za porodični smeštaj i hraniteljstvo "Zvezda", Crvenog krsta Kragujevac, Centra za socijalni rad "Solidarnost" i Fondacije "Angelina". Razgovarano je o mogućnostima zajedničkog delovanja i podrške mladima u periodu osamostaljivanja, kada im je pomoć posebno potrebna. Predstavljeni su ciljevi i planovi rada Fondacije "Angelina", kao i aktivnosti usmerene na poboljšanje uslova života dece bez roditeljskog staranja.

- Kragujevac ima značajnu prednost u tome što se na njegovoj teritoriji nalazi Regionalni centar za porodični smeštaj i hraniteljstvo "Zvezda", sa kojim Grad ima izuzetno dobru saradnju. Od 2020. godine, zahvaljujući Centru, u našem gradu funkcioniše i "Kuća mogućnosti", koja mladima nakon izlaska iz hraniteljskih porodica pruža podršku na putu ka samostalnom životu. U okviru Centra više od 300 porodica pruža hraniteljstvo i prima pod svoje okrilje decu bez roditeljskog staranja. Posebno je važno da mladima pružimo podršku kada napuštaju hraniteljske porodice. Fondacija "Angelina", Centar "Zvezda" i "Kuća mogućnosti" već pomažu mladima da se osamostale, a kroz zajedničke projekte pružamo im podršku i prilikom prekvalifikacije i ostvarivanja prava na zaposlenje. Druga komponenta ovih projektnih aktivnosti jeste knjiga "Zaštiti me" - rekla je dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava.

Ona je istakla da postoji ideja i za uspostavljanje jednog vida socijalne kooperative, odnosno seoskog domaćinstva u kojem bi mladi mogli da žive, rade i stvaraju, uz obezbeđenu psihosocijalnu podršku. Kako je navela, cilj je da mladi i nakon boravka u "Kući mogućnosti" imaju podršku u periodu kada započinju samostalan život.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Jedan od osnivača Fondacije "Angelina", Anđelko Aćimović, predstavio je akciju "Da svako dete ima svoj dom", pokrenutu u martu ove godine, nakon "Koncerta za anđele". Akcija je namenjena mladima koji zbog svog uzrasta napuštaju domski smeštaj, a njen cilj je da im se obezbedi stambena podrška i sigurniji početak samostalnog života.

- Cilj rada Fondacije jeste poboljšanje uslova života dece bez roditeljskog staranja. Jedna tako obimna i ozbiljna akcija zahteva i saradnju sa lokalnim samoupravama. Planiramo da mladima pomognemo kroz program stambenih kredita za mlade, tako što ćemo im pomoći u pronalaženju povoljnih nekretnina, uplatiti prvo učešće i pratiti otplatu rata. Namera nam je da u roku od šest godina, koliko traje period u kojem država pomaže u otplati kredita, isplatimo taj stan - rekao je Aćimović.

On je naveo da preko Regionalnog centra "Zvezda" već postoje mladi kojima je ovakva vrsta pomoći potrebna i koji su stekli osnovne uslove za samostalan život.