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Direktor JKP "Gornji Milanovac" Ivan Lazić rekao je danas da je pukao magistralni cevovod u Takovu kod škole što će, kako je naveo, dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština, ali je izrazio očekivanje da će kvar biti saniran u toku dana.

Čačak i Gornji Milanovac uveli su restrikcije u potrošnji vode.

U Čačku je zabranjeno zalivanje vrtova, bašti, poljoprivrednih useva i zasada, pranje ulica i vozila, a u Gornjem Milanovcu potrošači su bez vode po 12 sati.

Lazić je za RTS rekao da je do restrikcije došlo iz dva razloga, a prvi je to što je dotok iz svih pravaca smanjen, dok je drugi - zbog neracionalne potrošnje.

- Pre 15 dana smo počeli da apelujemo da izbegnemo mere restrikcije da bismo uspeli svima da dopremimo vodu. Primenjene su mere zabrane zalivanja, punjenja rezervoara, punjenja bazena, ali to nije uspelo da da rezultate i kao krajnja mera uvedena je restrikcija - istakao je Lazić.

Foto: RTS

Dodao je da su vrh Velerečja i potezi Ivovik, Crni vrh, vrh Brusnice – delovi koji imaju problem u vodosnabdevanju iz tog razloga.

- Inače, količine vode usled restrikcije su dovoljne da obezbede nesmetano vodosnabdevanje onih grupa za koje je predviđeno da imaju vodu - rekao je Lazić.

Gornji Milanovac se snabdeva vodom iz pravca Rzava, iz Banjanskog sistema i Brezanskog sistema - to su tri glavna pravca za Gornji Milanovac.

- Što se tiče Rzava, 12 odsto od ukupne količine pripada opštini Gornji Milanovac, proizvodnja je 600 litara u sekundi, a 12 procenata od toga je količina koja sleduje opštini Gornji Milanovac za potrebe korisnika - objasnio je Lazić.