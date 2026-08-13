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Šesta po redu kulturna manifestacija "Dani kulture Temnića i Levča" okupila je brojne umetnike, istoričare, književnike i ljubitelje kulture kroz trodnevni program ispunjen bogatim, kvalitetnim i različitim sadržajima.

Manifestacija je počela otvaranjem Likovne kolonije "Zvona zavičaja 2026" u Donjem Krčinu, a zatim je predstavljena izložba fotografija Slobodana Simića pod nazivom "Srbija koja nestaje", koja je predstavila fotografske zapise o predelima, ljudima i tradiciji koji polako iščezavaju.

U centru Donjeg Krčina održan je Sabor istoričara "Levač i Temnić kroz vekove". Na skupu su razmatrane dve teme: "Znamenite ličnosti Temnića i Levča" i "Žrtve Drugog svetskog rata i posleratnog perioda". U radu Sabora učestvovali su: dr Srđan Cvetković, Nebojša Đokić, Nikola Milenković, Milovan Vasić, Milica Živković, Rade Aksentijević, Đorđe Petković, Ivan Jovanović i Bojan Marinković, koji su svojim izlaganjima osvetlili značajne istorijske teme vezane za Temnić i Levač.

Završni dan manifestacije počeo je Književnim popodnevom sa domaćinom Milankom Milosavljević Milosavljević, u sali Centra za kulturu u Donjem Krčinu. Učesnici programa bili su: Gordana Vlahović, Miodrag Gligorijević Migan, Milica Živković, Slavoljub Jovanović Kumana, Saša Vojinović, Nenad Glišić, Borivoje Bora Vidojković, Zorica Slavić i Zlatica Šapić.

1/5 Vidi galeriju Dani kulture Temnića i Levča - Šesta po redu kulturna manifestacija u Donjem Krčinu Foto: Kurir/Ž.M.

U porti Hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Karanovcu priređena je svečana dodela priznanja najzaslužnijim pojedincima. O dobitnicima je odlučivao žiri u sastavu: Violeta Aleksić, Miljana Mišić, Dragan Jakovljević, Ivan Jovanović i Miloš Lazić.

Ovogodišnji dobitnik Povelje "Putovođa kulture Temnića i Levča" je Milanka Milosavljević Milosavljević, književnica, profesorka, urednica i istaknuta kulturna poslenica iz Kruševca, rođena u Donjem Krčinu. Književna nagrada – Plaketa "Temnićki natpis" pripala je Miodragu Gligorijeviću Miganu, književniku iz Paraćina, rođenom u Pajkovcu.

Plaketa "Živopisac vremena" uručena je Živoradu Milosavljeviću Radetu, slikaru iz Kruševca, rođenom u Karanovcu, dok je dobitnik priznanja "Svitak sa zografovim pečatom" Goran Ilić iz Ćuprije, poreklom iz levačkog sela Prevešt. Priznanje "Svetionik zavičaja" uručeno je Tanji Radojević iz Ćuprije, pesnikinji, slikarki, fotografkinji i dugogodišnjoj kulturnoj poslenici.

U okviru manifestacije raspisani su i tradicionalni literarni i likovni konkursi za učenike osnovnih i srednjih škola, koji su okupili veliki broj talentovanih mladih stvaralaca iz Temnićkog, Levačkog, Trsteničkog i Rasinskog kraja. Svečana dodela svih priznanja i nagrada održana je na završnoj večeri manifestacije, u porti Hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Karanovcu.