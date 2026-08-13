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Elektrodistribucija Srbije nastavila je ulaganja u obnovu i modernizaciju elektrodistributivne mreže na području opštine Nova Varoš, a ukupna vrednost do sada realizovanih, odobrenih i planiranih investicija premašuje 181 milion dinara.

Najveći deo investicija, vredan oko 155 miliona dinara, već je realizovan, a radovi su obuhvatili rekonstrukciju 18 niskonaponskih mreža sa trafostanica 10/0,4 kV.

Rekonstruisane su mreže na području Ljubičine ravni, Petkovog Groba, Draževića 1, Bukovik Škole, Selišta – Bele Reke, Roljevića, Pilane – Bela Reka, Stanova – Bela Reka, Vitorovića, Zadruge – Bela Reka, Zečevog Brda, Šaponjića Vrha, Debelje 2, Komarana i Debelje 3, kao i druge deonice niskonaponske mreže.

Ulaganja su obuhvatila i srednjenaponsku mrežu, a radovi su izvedeni na dalekovodima Akmačići, Jasenovo – odvojak Bela Glava, Negbina, Bistrica, Radoinja i Jasenovo.

Rekonstrukcijom ovih dalekovoda unapređena je elektroenergetska infrastruktura i povećana otpornost sistema na kvarove i prekide u snabdevanju električnom energijom.

Investicioni ciklus biće nastavljen, a već su odobreni radovi vredni više od 18 miliona dinara. Planirana je rekonstrukcija dalekovoda 10 kV Akmačići na području Tisovice, kao i dalekovoda Negbina i Akmačići na području Vodene Poljane.

Elektrodistribucija Srbije priprema i dodatna ulaganja vredna oko osam miliona dinara, koja obuhvataju rekonstrukciju trafostanica "Magnezit", "Drmanovići" i "Komarani", kao i nastavak obnove niskonaponske mreže na području Pogona ED Nova Varoš.

Pouzdanosti elektrodistributivnog sistema trebalo bi da doprinese i saradnja Elektrodistribucije Srbije sa "Srbijašumama".

Na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, dve kompanije sprovodiće aktivnosti na raskresu trasa duž elektroenergetskih vodova na području opštine Nova Varoš.

Uklanjanjem rastinja koje može doći u kontakt sa vodovima trebalo bi da bude smanjen rizik od kvarova i prekida u snabdevanju, posebno tokom nevremena i drugih nepovoljnih vremenskih uslova.

Iz Elektrodistribucije Srbije poručuju da će nastaviti modernizaciju mreže sa ciljem stabilnijeg i kvalitetnijeg snabdevanja električnom energijom domaćinstava i privrede na području Nove Varoši.