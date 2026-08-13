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Skokovi u vodu – Memorijal "Pajo Potežica" biće održani 15. i 16. avgusta na plaži Petrovac na Limu, uz dvodnevni program koji obuhvata turnir u odbojci na pesku, školu skakanja za najmlađe i takmičenje u visinskim skokovima.

Ovogodišnje, 28. izdanje manifestacije nastavlja tradiciju dugu gotovo tri decenije, a organizatori ističu da događaj, osim sportskog, ima i značajan turistički karakter i doprinosi promociji Petrovca, Lima i Prijepolja.

Članica Organizacionog odbora Duška Bajić rekla je da manifestacija čuva uspomenu na Paja i Milenka Potežicu, Radenka Marjanovića, Miluna Karavešića, Rada Radivojevića i druge koji su učestvovali u njenom stvaranju.

- Gotovo tri decenije okupljamo generacije oko sporta, druženja i ljubavi prema Limu - rekla je Bajić.

Program počinje u subotu, 15. avgusta, od 9 časova turnirom u odbojci na pesku u muškoj i ženskoj konkurenciji. U nedelju će biti održana završnica turnira i škola skakanja u vodu za najmlađe, dok je početak glavnog takmičenja u visinskim skokovima zakazan za 13 časova.

Direktor Turističke organizacije Prijepolje Petar Vasiljević rekao je da je za takmičenje u visinskim skokovima do sada prijavljeno najmanje deset takmičara iz regiona, a očekuje se da ih do početka manifestacije bude još.

Manifestacija se organizuje uz podršku Opštine Prijepolje, u saradnji sa Udruženjem građana Petrovac, Mesnom zajednicom Velika Župa, JKP "Lim" i drugim učesnicima.

Predsednik Mesne zajednice Velika Župa Samed Jusović rekao je da je prostor na plaži Petrovac dodatno uređen pred manifestaciju, postavljene su klupe i ležaljke, a organizovane su i volonterske akcije uređenja prostora.

Organizatori očekuju veliki broj posetilaca, kao i dolazak vrhunskih skakača iz regiona, a cilj je da se Petrovac dodatno afirmiše kao mesto sporta, odmora i druženja na Limu.