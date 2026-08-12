Vatrogasci su brzo lokalizovali požar u naselju Turica, zaposleni su evakuisani i prema prvim informacijama nema povređenih.
Srbija
BUKNULA VATRA U UŽIČKOJ FABRICI KAFE! Požar izbio na odžaku, zaposleni odmah evakuisani, vatrogasci brzo reagovali (FOTO)
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Prema prvim, nezvaničnim informacijama, vatra je izbila na odžaku, a zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasaca požar je u kratkom roku lokalizovan i ugašen.
Zaposleni su odmah napustili objekat, tako da, prema dosadašnjim informacijama, u požaru nije bilo povređenih.
U gašenju je učestvovalo više vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.
U toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku požara i eventualnoj materijalnoj šteti.
Kurir.rs
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