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U preduzeću za proizvodnju kafe "Čarli", u užičkom naselju Turica, danas je izbio požar.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, vatra je izbila na odžaku, a zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasaca požar je u kratkom roku lokalizovan i ugašen.

Zaposleni su odmah napustili objekat, tako da, prema dosadašnjim informacijama, u požaru nije bilo povređenih.

U gašenju je učestvovalo više vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

U toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku požara i eventualnoj materijalnoj šteti.